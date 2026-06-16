Diyarbakır'da 10 kilo esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 kilo 300 gram esrar ve 90 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 10 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyon düzenlendi. İcra edilen operasyonlarda 10 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Yapılan operasyonlar neticesinde 10 kilo 300 gram esrar maddesi, 90 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı