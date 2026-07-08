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Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 162 kişi yakalandı

Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 162 kişi yakalandı
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Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, aralarında yağma, kasten öldürme ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan arananların da bulunduğu, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 162 kişi yakalandı.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 162 kişi yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile operasyon düzenlendi. İcra edilen operasyonlarda aralarında "gece vakti, yol kesmek suretiyle ya da konut veya işyerinde yağma, kasten öldürme, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu, 20 yıl ve üzeri 4, 10-20 yıl arası 7, 5-10 yıl arası 27, 2-5 yıl arası 87 ve 2 yıl altı 37 olmak üzere toplamda 162 kişi yakalandı. Yakalanan 162 kişi adli makamlara sevk edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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