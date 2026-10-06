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Diyarbakır'da jandarma operasyonunda 97 bin 743 kök kenevir ele geçirildi

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Diyarbakır'da jandarma operasyonunda 97 bin 743 kök kenevir ele geçirildi
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Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 66 olay meydana geldi, 39 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlarda 97 bin 743 kök kenevir/skunk ve 44.3 kilo esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 97 bin 743 kök kenevir ve 44.3 kilo esrar ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyon düzenlendi. İcra edilen operasyonlarda, 66 olay meydana gelirken 39 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde 97 bin 743 kök kenevir/skunk, 44.3 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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