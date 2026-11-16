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Diyarbakır'da jandarma operasyonunda 38 kilo 261 gram esrar ele geçirildi

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Diyarbakır'da jandarma operasyonunda 38 kilo 261 gram esrar ele geçirildi
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Diyarbakır'da jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 38 kilo 261 gram esrar ile 538 kök kenevir ele geçirildi. İl merkezi ve ilçelerde düzenlenen operasyonlarda 15 olay meydana gelirken 5 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 38 kilo 261 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyon düzenlendi. İcra edilen operasyonlarda 15 olay meydana gelirken 5 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde 38 kilo 261 gram esrar maddesi, 538 kök kenevir ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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