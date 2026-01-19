Diyarbakır'da araması bulunan 132 kişi yakalandı

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, haklarında arama kararı bulunan 132 kişi yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan 'asayiş ve diğer suçlardan aranan' kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, aralarında 'kasten öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, gece vakti silah ile yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma' suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu 10-20 yıl arası 16, 5-10 yıl arası 14, 2-5 yıl arası 53, 2 yıl altı 49 olmak üzere toplamda 132 kişi yakalandı. Yakalanan 132 kişi adli makamlara sevk edildi. - DİYARBAKIR