Diyarbakır'da Jandarma Operasyonu: 2 Uzun Namlulu Silah ve 242 Fişek Ele Geçirildi

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 adet uzun namlulu silah ve silahlara ait 242 adet fişek ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ve Kocaköy İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda 1 adreste ruhsatsız uzun namlulu silah olduğu bilgisi edinilmiştir. Şüphelilerin yakalanması ve ruhsatsız silahların ele geçirilmesi maksadıyla icra edilen operasyon başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu operasyonda; 1 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği 1 adet Mauser Piyade Tüfeği, bahse konu uzun namlulu silahlara ait 2 adet şarjör ve 242 adet fişek ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak, ele geçirilen silah ve mühimmatlar muhafaza altına alınmış, yakalanan şüpheliler S.Ü. ve S.Ü. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - DİYARBAKIR