Diyarbakır'da Jandarma Operasyonları: 3 Suçlu Yakalandı

Diyarbakır'ın Silvan, Bismil ve Dicle ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunan 3 kişi yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı, Silvan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Dicle İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik JASAT koordinesinde çalışma gerçekleştirildi. Konuya ilişkin Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hükümlü veya tutuklunun kaçması, ve basit yaralama suçlarından 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B., taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B., kasten öldürme suçundan 11 Mayıs 2014 tarihinden itibaren aranan, ayrıca kasten yaralama, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan ve mala zarar verme suçlarından aranan B.Ç. isimli şahıslar Bismil, Silvan ve Dicle ilçelerinde icra edilen operasyonlar neticesinde yakalanmıştır. Yakalanan şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - DİYARBAKIR