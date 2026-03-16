Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 159 kişi yakalandı

Diyarbakır'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, aralarında ağır suçlardan aranan 159 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 159 kişi yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile operasyon gerçekleştirdi. İcra edilen operasyonlarda aralarında "kasten öldürme, cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, gece vakti silah ile yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu, 10-20 yıl arası 12, 5-10 yıl arası 25, 2-5 yıl arası 88 ve 2 yıl altı 34 olmak üzere toplamda 159 kişi yakalandı. Yakalanan 159 kişi adli makamlara sevk edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
