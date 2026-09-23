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Diyarbakır'da jandarma 253 bin 752 kök kenevir, 42 kilo 600 gram esrar ele geçirdi

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Diyarbakır'da jandarma 253 bin 752 kök kenevir, 42 kilo 600 gram esrar ele geçirdi
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Diyarbakır'da jandarmanın uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik operasyonlarında 171 olayla ilgili 25 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlarda 253 bin 752 kök kenevir/skunk, 42 kilo 600 gram esrar ve 24 gram metamfetamin ele geçirildi.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 253 bin 752 kök kenevir ve 42 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında icra edilen operasyonlarda 171 olayla ilgili 25 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Yapılan operasyonlarda 253 bin 752 kök kenevir/skunk, 42 kilo 600 gram esrar, 24 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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