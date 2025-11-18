Haberler

Diyarbakır'da intihar girişimi: Havalı atlama minderi sayesinde hayatta kaldı

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde C.H. isimli bir kişi, üstgeçitte intihar girişiminde bulundu. İtfaiye ekiplerinin açtığı havalı atlama minderi sayesinde hayatta kalan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir kişi, üstgeçitte intihar girişiminde bulundu. Şahıs, itfaiye ekiplerinin kurduğu havalı atlama minderi sayesinde hayatta kaldı.

Olay Ergani ilçesi Aziziye Mahallesi üzerinde bulunan üstgeçitte meydana geldi. C.H. isimli şahıs, üstgeçide çıkarak intihar girişiminde bulundu. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. C.H., çevredeki vatandaşlar tarafından ikna edilmeye çalışılırken, itfaiye ekipleri de kapatılan caddeye havalı atlama minderini açtı. C.H., bir süre sonra kendini boşluğa bıraktı. Havalı atlama minderinin üzerine düşen şahıs, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. C.H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
