Diyarbakır'da intihar girişimi: Havalı atlama minderi sayesinde hayatta kaldı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir kişi, üstgeçitte intihar girişiminde bulundu. Şahıs, itfaiye ekiplerinin kurduğu havalı atlama minderi sayesinde hayatta kaldı.

Olay Ergani ilçesi Aziziye Mahallesi üzerinde bulunan üstgeçitte meydana geldi. C.H. isimli şahıs, üstgeçide çıkarak intihar girişiminde bulundu. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. C.H., çevredeki vatandaşlar tarafından ikna edilmeye çalışılırken, itfaiye ekipleri de kapatılan caddeye havalı atlama minderini açtı. C.H., bir süre sonra kendini boşluğa bıraktı. Havalı atlama minderinin üzerine düşen şahıs, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. C.H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - DİYARBAKIR