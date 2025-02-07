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Diyarbakır'da İnşaatta Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da İnşaatta Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde inşaatta meydana gelen kazada asansör boşluğuna düşen Mehmet Ferhat Demir, hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde inşaatta asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan işçi, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Barış Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan Mehmet Ferhat Demir, asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanmıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından asansör boşluğundan çıkartılarak hastaneye sevk edilen Demir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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