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Diyarbakır'da İnşaatta Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Diyarbakır'da İnşaatta Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Ağır Yaralandı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi Mehmet Ferhat D., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi, ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Barış Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan Mehmet Ferhat D., asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı, ekiplerin çalışmasıyla çıkartılarak hastaneye sevk edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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