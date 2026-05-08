Diyarbakır'da inşaat halindeki otelde yangın: 13 kişi dumandan etkilendi
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde inşaat aşamasındaki bir otelde çıkan yangında 13 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Fırat Mahallesi Kayapınar Caddesi'nde inşaatı devam eden bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın da olduğu yapıda, 13 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlerin ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yangın, itfaiye erleri tarafından söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı