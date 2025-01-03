Diyarbakır'da İki Suçlu Yakalandı

Diyarbakır'da nitelikli suçlardan 21 yıl ve 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahıs yakalandı.

Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı ve Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, 'kasten öldürme, hükümlü ve tutuklunun kaçması ve kasten yaralama' suçlarından 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P. ile 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K. yakalandı. Şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - DİYARBAKIR