Haberler

Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Talaytepe Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda sürücülerinin direksiyon hakimiyetini iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerime olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beştepe'de resepsiyon! Erdoğan çifti, Trump'ı karşıladı

Trump böyle karşılandı, kapıdaki sohbet dakikalarca sürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kremlin: Ankara'daki NATO Zirvesi'ni yakından takip edeceğiz

Rusya'dan Ankara'da başlayan tarihi zirve için dikkat çeken yorum
Eski eşinin tabancasından çıkan kurşunların hedefi olan hamile kadının bebeği hayatını kaybetti

Kurşunların hedefi olan hamile kadının bebeği yitip gitti
Dursun Özbek'ten transfer müjdesi

Beklenen müjdeyi verdi

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'ine bir Türk daha geldi

Arda Turan Shakhtar Donetsk'ine bir Türk daha
Trump'ın Ankara'ya geldiği yeni Air Force One kıskandırdı: İçinde yok yok

Her liderin hayali: Yeni Air Force One'da yok yok!
NATO Zirvesi öncesi dün İstanbul'u gezen Macaristan Başbakanı Magyar, bugün de İzmit'i ziyaret etti

Dün karış karış İstanbul'u gezen Başbakan, bugün de soluğu o ilde aldı
Rekor transfer Aral Şimşir, Trabzonspor için şehre geldi! İşte ilk sözleri

Milli yıldız rekor bonservis bedeli karşılığında Süper Lig devinde