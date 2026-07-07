Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Talaytepe Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda sürücülerinin direksiyon hakimiyetini iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerime olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı