Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Talaytepe Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda sürücülerinin direksiyon hakimiyetini iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerime olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı