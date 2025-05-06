Diyarbakır'da İki Grup Arasında Sopalı Kavga

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan sopalı ve kemerli kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, merkez Yenişehir ilçesi Ekinciler Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Taraflar, birbirlerine sopa ve kemerle saldırdı. Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

Grubun kavgası bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - DİYARBAKIR