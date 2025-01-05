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Diyarbakır'da Hırsızlık Çetesine 'Avcı' Operasyonu: 14 Gözaltı

Diyarbakır'da Hırsızlık Çetesine 'Avcı' Operasyonu: 14 Gözaltı
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Diyarbakır'da bohçacı kılığına girerek evlere girip hırsızlık yapan bir çeteye yönelik 'Avcı' operasyonu düzenlendi. 10 milyon lira değerinde mal varlığı bulunan 14 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'da bohçacı kılığıyla evlere girip hırsızlık yapan çeteye "Avcı" operasyonu düzenlendi. Mal varlıkları 10 milyon lirayı bulan 14 şüpheli adli makamlarca tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından evden hırsızlık şüphelilerine yönelik çalışma başlatıldı.

Yüzlerini kapatıp bohçacı kılığında mahalle arasında dolaşan şüpheliler, çeşitli bahanelerle evlere girdi. Girdikleri evlerde birisi ev sahibini oyalarken, diğerinin 'tuvalete gidiyorum' diyerek arka odalara girip ve yüklü miktarda ziynet eşya çaldığı belirlendi.

Özellikle kameraların olmadığı binayı tercih eden şebeke, bir binanın güvenlik kamerasını fark edemeyerek takıldı. Şüpheliler, sürekli çevrede bulunan kameralara yakalanmamaya çalışıyordu fakat bindikleri bir takside kamera olacağını düşünemeyen şüphelilerin, taksideki kamerayı görünce panikle yüzünü kapattığı görüldü.

"Avcı" operasyonu düzenleyerek eve aramaya giden polisler, lüks eşyalarla karşılaşarak şaşırdı. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Zanlıların 10 milyon lira değerindeki ev, arsa ve araçlarına ise el konuldu.

Öte yandan, daha önce işlediği suçlardan dolayı denetimli serbestliği bulunan şüphelinin, hırsızlığa çıkmadan önce polis merkezine giderek imza attığı görüntülere yansıdı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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