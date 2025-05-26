Diyarbakır'da Hastane Bahçesinde Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Diyarbakır'da Hastane Bahçesinde Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde otomobil sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Sürücü gözaltına alındı.

Fren yerine gaza bastı, hastane bahçesinde bekleyenlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde otomobil sürücüsü fren yerine gaza basınca bahçede bekleyen hasta yakınlarına çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Merkez Kayapınar ilçesinde Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde park halindeki 21 AGD 230 plakalı otomobil, sürücü M.E.'ninfren yerine gaza basmasıyla bahçede bulunan Aygül Batmazve A.A.'ya çarptı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye alındı.Yaralılardan Batmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü, polis tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - 3.Sayfa
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