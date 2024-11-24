Diyarbakır'da Hasta Ziyareti İçin Gidenlerin Otomobili Devrildi: 3 Yaralı
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde hasta ziyaretine giden arkadaşların bulunduğu otomobil, kavşakta direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastanelere sevk edildi.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde hasta ziyaretine giden arkadaşların otomobillerinin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, Hayati Avşar Caddesi Silvan Bulvarı Dicle Üniversitesi kavşağında meydana geldi. M.A.D., idaresindeki 21 AAL 71 plakalı otomobil, sürücüsünün kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak bariyerlere çarpıp takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR