Diyarbakır'da Halk Otobüsünde Yangın

Diyarbakır'da Halk Otobüsünde Yangın
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde durakta yolcu bekleyen bir halk otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi ve olayda yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, durakta yolcu bekleyen halk otobüsünde çıkan yangın, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Aşağıkonak Mahallesi'nde durakta yolcu bekleyen halk otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erleri ve vatandaşların müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangından etkilenen olmadığı öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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