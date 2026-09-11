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Diyarbakır’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 145 kişi yakalandı

Diyarbakır’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 145 kişi yakalandı
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Diyarbakır’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 145 kişi yakalandı.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 145 kişi yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile operasyon düzenledi. İcra edilen operasyonlarda aralarında "gece vakti, yol kesmek suretiyle ya da konut veya işyerinde yağma, kasten öldürme, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu, 10-20 yıl arası 10, 5-10 yıl arası 23, 2-5 yıl arası 71 ve 2 yıl altı 41 olmak üzere toplamda 145 kişi yakalandı. Yakalanan 145 kişi adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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