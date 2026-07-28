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Diyarbakır'da 137 aranan yakalandı

Diyarbakır'da 137 aranan yakalandı
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Diyarbakır’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 137 kişi yakalandı.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 137 kişi yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan 'asayiş ve diğer suçlardan aranan' kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile operasyon düzenlendi. Operasyonlarda aralarında "gece vakti, yol kesmek suretiyle ya da konut veya iş yerinde yağma, kasten öldürme, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu 10-20 yıl arası 3, 5-10 yıl arası 23, 2-5 yıl arası 75, 2 yıl altı 36 olmak üzere toplamda 137 kişi yakalandı.

Yakalanan 137 kişi adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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