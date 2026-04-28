Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 109 kişi yakalandı

Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 109 kişi yakalandı
Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 109 kişi yakalandı.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 109 kişi yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıkları ile operasyon düzenledi. Aralarında "kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık, kasten öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, başkasının bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymaya mecbur kılmak suretiyle yağma" suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu, 20 yıl ve üzeri 1, 10-20 yıl arası 7, 5-10 yıl arası 12, 2-5 yıl arası 58 ve 2 yıl altı 31 olmak üzere toplamda 109 kişi yakalandı. Yakalanan 109 şahıs, adli makamlara sevk edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
