Diyarbakır'da Hafif Ticari Araç Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı
Bismil ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Olayda 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde hafif ticari aracın şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.
Bismil ilçesi Sinanköy Mahallesi'nde seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa