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Diyarbakır'da Firari Uyuşturucu Tüccarı Yakalandı

Diyarbakır'da Firari Uyuşturucu Tüccarı Yakalandı
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Diyarbakır'da JASAT ekipleri, 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu suçlusu R.B.'yi yakaladı. Yapılan operasyonda, şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Diyarbakır'da JASAT ekipleri 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahsı yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır - Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen planlı ve titiz çalışmalar sonucunda "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.B.'nin yakalandığını bildirdi.

Açıklamada, yakalanan şahsın çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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