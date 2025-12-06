Takla atan araçta bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Diyarbakır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, takla atarak yoldan çıktı. Feci kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi üzerine meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla atıp kaldırıma sürüklendi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan ismi öğrenilemeyen şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralının hastanedeki tedavisi sürerken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR