Diyarbakır'da fabrika kavgası: 1 ölü, 13 yaralı

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde çalıştıkları fabrikada birbirlerini yaralayan işçi ile ustasının hastanede karşılaşan aileleri arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

İlçede dün bir çırçır fabrikasında isimleri öğrenilemeyen işçi ile ustası arasında kavga çıktı. Yaralanan 2 kişi, Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akşam saatlerinde hastaneye gelen yaralıların yakınları arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle kavga sonlanırken, Celal Aydın hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı. Yaralılar Diyarbakır ve Batman'dan sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Celal Aydın'ın cenazesi de otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hastanedeki tedavileri tamamlanan Ü.D., M.A., R.A., İ.A. ve M.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)