Diyarbakır'da Eve Sıcaklık Aşırı Artışla Yangın Çıktı

Diyarbakır'da Eve Sıcaklık Aşırı Artışla Yangın Çıktı
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bulunan bir evin balkonunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi, ancak olayda can kaybı yaşanmadı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir evin balkonunda çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Makamdağı Mahallesi'nde bir binanın ikinci katındaki dairenin balkonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangından etkilenen olmazken, evde kimse olmadığı öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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