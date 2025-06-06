Diyarbakır'da Eve Sıcaklık Aşırı Artışla Yangın Çıktı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir evin balkonunda çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Makamdağı Mahallesi'nde bir binanın ikinci katındaki dairenin balkonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangından etkilenen olmazken, evde kimse olmadığı öğrenildi. - DİYARBAKIR