Diyarbakır'da Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

Diyarbakır'da Ev Yangını Kontrol Altına Alındı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaralanan ve ölen olmamasına rağmen ev kullanılamaz hale geldi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde ilçenin Talaytepe Mahallesi'nde bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan ve ölen olmazken, ev kullanılamaz hale geldi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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