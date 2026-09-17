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Diyarbakır’da eski eş dehşeti: 2 ölü

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Diyarbakır’da eski eş dehşeti: 2 ölü
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Diyarbakır’da parkta tartıştığı eski eşini silahla yaralayan şahıs, araçla kaçmaya başladı.

Diyarbakır'da parkta tartıştığı eski eşini silahla yaralayan şahıs, araçla kaçmaya başladı. Kadının KADES uygulamasını kullanması ile polis, kaçan şahsı yakalamak için aracı caddeye konuşlandırdı. Gözü dönmüş adam, kullandığı araçla polis aracına çarpıp takla attıktan sonra yakalanacağını anlayınca silahla hayatına son verdi. Talihsiz kadın da olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay sabah saatlerinde Yenişehir ilçesinde bulunan Sümer Park'ta meydana geldi. Boşandığı eşi M.K. ile buluşan Ö.K., henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın ardından belinden çıkardığı silahla eski eşini yaraladı. Yaralı eşini araca alan Ö.K., daha sonra bölgeden hızla uzaklaşmaya çalıştı. Araçta bulunan yaralı M.K., KADES uygulamasını kullandı. Aracı takip eden polis ekipleri, şahsın kullandığı güzergahın üzerinde araç konuşlandırdı. Ö.K., kullandığı araçla polis aracına çarpıp takla attı. Yakalanacağını anlayan Ö.K., yanındaki silahı kullanarak hayatına son verdi. haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede araçta bulunan Ö.K. ve M.K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şahısların cansız bedenleri otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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