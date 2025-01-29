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Diyarbakır'da Eniştesinin Silahlı Saldırısına Uğrayan Şahıs Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da Eniştesinin Silahlı Saldırısına Uğrayan Şahıs Hayatını Kaybetti
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde eniştesi tarafından silahlı saldırıya uğrayan 40 yaşındaki Ali Bayar, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili enişte G.G. gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde eniştesinin silahlı saldırısına uğrayan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Sanayi Mahallesi Diyarbakır Caddesi'nde Ali Bayar (40), dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle eniştesi G.G.'nin silahlı saldırısında ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bayar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Bayar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis tarafından gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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