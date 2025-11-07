Diyarbakır'da Ekim Ayında 718 Trafik Kazası: 2 Ölü, 511 Yaralı

Diyarbakır'da ekim ayı içerisinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, 511 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, ekim ayı kaza istatistiklerini paylaştı. Buna göre Diyarbakır'da geçen ay içerisinde 309'u ölümü ve yaralanmalı olmak üzere 718 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 2 kişi hayatını kaybederken, 511 kişi de yaralandı.

Yetkililer sürücülere hız limitlerine uyma, emniyet kemeri takma ve direksiyon başında telefon kullanmama uyarısında bulundu. - DİYARBAKIR