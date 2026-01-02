Haberler

Atık tankeri içinde 32 düzensiz göçmen yakalandı: 4 organizatör tutuklandı

Güncelleme:
Diyarbakır'da bir atık tankeri içinde insanlık dışı şartlarda taşınan 32 düzensiz Afgan göçmen kurtarıldı, 5 organizatörden 4'ü tutuklandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar neticesinde şüpheli bir çekici ve buna bağlı atık tankeri durduruldu. Atık tankeri içerisinde insanlık dışı şartlarda taşınan Afganistan uyruklu 32 düzensiz göçmen kurtarılırken, olayın organizatörü olduğu tespit edilen 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Ekipler tarafından ancak teknik cihazlarla yapılan kontroller neticesinde tanker içinde oldukları anlaşılan göçmenlerin tankerin içinde özel bölmelere yerleştirildiği tespit edildi. Uzun uğraşlar sonucu tanker içerisinden çıkarılarak hava almaları sağlanan göçmenlerin "umut yolculuğu" sona erdi.

Göçmenlerin geri gönderme işlemleri başlatılırken, göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen 5 organizatör gözaltına alındı. Kolluktaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1'inede ev hapsi tedbiri uygulandı.

Olayda kullanılan çekici ve tankere ise el konuldu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
