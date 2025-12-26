Haberler

Diyarbakır'da düğün sonrası kavga: Damat, yerde yatan şahsa siper oldu

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki bir düğün sonrası çıkan kavgada damat, yerde yatan bir kişiyi koruyarak dikkatleri üzerine çekti. Olay anı cep telefonu ile kaydedildi.

Diyarbakır'da bir düğün sonrası kavga çıktı. Kavgada darp edildikten sonra yere düşen bir kişiye damat siper oldu.

Olay Bağlar ilçesinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün sonrası iki grup arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavgada yerde kalan bir kişiye damat siper oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - DİYARBAKIR

