Diyarbakır'da düğün salonuna silahlı saldırı: Zanlı tutuklandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde düğün salonuna giren damada silahlı saldırı düzenleyen zanlı tutuklandı. Saldırıda damat ve bir çocuk yaralandı.

Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde kına merasiminde düğün salonuna giriş yapan damada silahlı saldırı düzenleyen zanlı tutuklandı.

Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde dün 20.30 sıralarında kına merasimi için düğün salonuna giren damat Ahmet Erdem ile gelin Fatma Aktaş, Selahattin Aktaş'ın ateşlediği kurşunların hedefi oldu. Olayda, Ahmet Erdem vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı mermi ile yaralanırken, davetlilerden 10 yaşındaki H.K, yerden seken mermi ile ayağından hafif yaralandı.

Olay yerinden uzaklaşan zanlı, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede yakalandı. Zanlı, emniyet işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR