Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa araç çarptı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk, araç çarpması sonucu yaralandı.

Olay, öğlen saatlerinde Kayapınar ilçesi Mastfroş Mahallesi üzerinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen çocuğa yolun karşısına geçmek isterken araç çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı