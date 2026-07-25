Diyarbakır’da çıkan örtü ve orman yangınları söndürüldü

Diyarbakır'ın Hani, Lice ve Hazro ilçelerinde çıkan örtü ve orman yangınları ekipler tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Hani ilçesinin Sergen Mahallesi, Lice ilçesinin Kerpiçören ve Kumluca mahalleleri, Hazro ilçesinin Çökeksu ile Silvan ilçesinin Karahacı Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle örtü ve orman yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerlerine itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle saatler sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı