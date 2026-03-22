Diyarbakır'da Çiftlikte Yangın Korkusu

Diyarbakır'da bir çiftlikte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle hayvanlar zarar görmeden kurtarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik semtinde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile hayvanlar zarar görmeden kurtarıldı.

Çiftlikte maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı