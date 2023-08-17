Diyarbakır'da çiftlik hırsızlığı şüphelileri tutuklandı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki bir çiftlikten hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki bir çiftlikten hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eğil İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi, Taşdam Mahallesi'ndeki bir çiftlikten 2 cep telefonu ve televizyon çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı çalışma neticesinde düzenlediği operasyonla B.D. ve A.B'yi çalınan malzemelerle yakaladı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.