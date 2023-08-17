Diyarbakır'da çiftlik hırsızlığı şüphelileri tutuklandı
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Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki bir çiftlikten hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki bir çiftlikten hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eğil İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi, Taşdam Mahallesi'ndeki bir çiftlikten 2 cep telefonu ve televizyon çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yaptığı çalışma neticesinde düzenlediği operasyonla B.D. ve A.B'yi çalınan malzemelerle yakaladı.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - 3. Sayfa