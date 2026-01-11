Haberler

Diyarbakır'da zincirleme kaza: 2 yaralı

Güncelleme:
Diyarbakır'da buzlanma sonucu 3 tır ve 2 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da buzlanma nedeniyle meydana gelen 3 tır ve 2 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Olay eski Mardin yolu üzerinde meydana geldi. Buzlanma nedeniyle sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 3 tır ve 2 otomobil çarpıştı. Zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılması ile tekrar trafiğe açıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
