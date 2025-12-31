Kayarak üzerine gelen minibüsü gördü, manevrasıyla kazadan kurtuldu
Kulp ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası meydana gelen buzlanma nedeniyle kontrolünü kaybeden bir transit, yokuş aşağı kaymaya başladı. Pikap sürücüsü son anda yaptığı manevra ile olası bir çarpışmadan kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.