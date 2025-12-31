Kayarak üzerine gelen minibüsü gördü, manevrasıyla kazadan kurtuldu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde buzlanma nedeni ile kontrolünü kaybeden transit, kontrolsüz bir şekilde kayarak yokuş aşağı inmeye başladı. Bu sırada yolun sonunda bekleyen pikap, sürücüsünün son andaki manevrası sayesinde transitle çarpışmaktan kurtuldu.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR