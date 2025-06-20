Diyarbakır'da Buğday Tarlasında Yangın: 30 Dönüm Kül Oldu

Diyarbakır'da Buğday Tarlasında Yangın: 30 Dönüm Kül Oldu
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Çınar ilçesinde bir tarlada çıkan yangında yaklaşık 30 dönüm biçilmemiş buğday kül oldu. Yangın, itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir tarlada çıkan yangında yaklaşık 30 dönüm biçilmemiş buğday kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, Bellitaş Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle buğday tarlasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye erleri ve vatandaşların da müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, yaklaşık 30 dönüm biçilmemiş buğday kül oldu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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