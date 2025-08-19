Diyarbakır'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Adam İntihar Etti

Diyarbakır'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Adam İntihar Etti
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini öldüren Kemal Demir, ardından intihar girişiminde bulundu. Olayda araç sürücüsü de yaralandı. Çift ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak hayatlarını kaybetti.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, bir kişi boşanma aşamasındaki eşini öldürdükten sonra intihar etti.

Şeyh Şamil Mahallesi 627. Sokak'ta, dün taksideki karısı Nazlı Demir'e (24) silahla ateş ederek ağır yaralayan Kemal Demir (29), daha sonra intihar girişiminde bulunarak ağır yaralanmıştı.

Saldırı sırasında araç sürücüsü İ.Y. de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılmıştı. Ağır yaralı olan çiftin, hayatını kaybettiği, dün akşam defnedildiği öğrenildi.

Çiftin, boşanma aşamasında oldukları öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
