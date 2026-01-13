Diyarbakır'da boş okulda yangın

Diyarbakır'da yıkım kararı nedeniyle boşaltılan ortaokulda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Yenişehir ilçesinde bulunan ve yıkım kararı nedeni ile boşaltılan Ali Emiri Ortaokulu'nun son katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR