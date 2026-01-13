Haberler

Diyarbakır'da boş okulda yangın

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki yıkım kararıyla boşaltılan Ali Emiri Ortaokulu'nda yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedenine dair inceleme başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Yenişehir ilçesinde bulunan ve yıkım kararı nedeni ile boşaltılan Ali Emiri Ortaokulu'nun son katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

