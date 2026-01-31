Haberler

Öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şahıs Diyarbakır'da tutuklandı

Öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şahıs Diyarbakır'da tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları gönderen 19 yaşındaki M.Y.K. Diyarbakır'da gözaltına alınarak tutuklandı.

İstanbul Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit ettiği iddiasıyla Diyarbakır'da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; 14 Ocak 2026 tarihinde Güngören ilçesinde meydana gelen olayda hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ailesine yönelik olarak ölüm tehdidi içerikli mesajlar gönderildiği ve ailenin ikamet adresine asılsız ihbarlarda bulunulduğu tespit edildi.

Bu kapsamda tehdit mesajlarını gönderen ve asılsız ihbarlarda bulunan şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik dün Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda M.Y.K. (19) gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ta patlama! Suikast iddiası var

ABD ile savaşın eşiğindeki İran'da patlama! Ölü ve yaralılar var
İstanbul Ataşehir'de büyük yangın: Ekipler canla başla mücadele ediyor

İstanbul'da büyük yangın: Ekipler canla başla mücadele ediyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekli polis feci şekilde hayatını kaybetti

Emekli polisin acı sonu
İstifa sonrası görüşmeler başlayacak! Fatih Terim geri dönüyor

İstifa sonrası görüşmeler başlayacak! Fatih Terim geri dönüyor
Güllü'nün ölümünde kritik detay ilk kez ortaya çıktı! Polis meğer aynı gün düğmeye basmış

Kritik detay ilk kez ortaya çıktı! Polis meğer aynı gün düğmeye basmış
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar

İşte şafak baskınıyla alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
Emekli polis feci şekilde hayatını kaybetti

Emekli polisin acı sonu
Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı

21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
Vefatının ardından herkes Fatih Ürek'in bu sözlerini paylaşıyor

Vefatının ardından herkes Fatih Ürek'in bu sözlerini paylaşıyor