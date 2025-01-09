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Diyarbakır'da 'Bıçak Parası' İddiasıyla 3 Kişi Tutuklandı

Diyarbakır'da 'Bıçak Parası' İddiasıyla 3 Kişi Tutuklandı
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Diyarbakır'da ameliyat öncesi ve sonrası hastalardan para talep eden doktor, sekreteri ve bir medikal iş hacmi yapan kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.

Diyarbakır'da ameliyat olacak hastalardan "bıçak parası" aldığı iddiasıyla gözaltına alınan doktor, sekreteri ve medikal işi yapan bir kişi tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı hastaların ameliyat öncesi ve sonrası kendilerinden şahsi hesabına para talep ettiği yönündeki şikayetleri üzerine, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan doktor Ç.Y., sekreteri L.B. ve medikal işi yapan M.J.E. hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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