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Yaklaşık 15 tonluk beton blok altında kaldılar: 1 ölü, 1 yaralı

Yaklaşık 15 tonluk beton blok altında kaldılar: 1 ölü, 1 yaralı
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Diyarbakır Kayapınar'da bir şantiyede yere bırakılan 15 tonluk beton blokların devrilmesi sonucu bir işçi öldü, bir işçi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde yere bıraktıkları yaklaşık 15 tonluk beton blok altında kalan işçilerden biri hayatını hayatını kaybetti, bir ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Kaldırım Mahallesi'ndeki bir şantiye alanında vinç yardımıyla beton bloklar bırakıldı. İşçiler, toparlandıkları sırada yerdeki blokların devrilmesiyle altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde Faydat Avcı'nın (55) hayatını kaybettiği, H.Y'nin ağır yaralandığı belirlendi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Faydat Avcı'nın cansız bedeni ise savcı incelemesinin ardından otopsi işlemleri için morga götürüleceği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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