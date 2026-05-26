Diyarbakır'da bayramda 18 bin 960 güvenlik görevlisi iş başında olacak

Güncelleme:
Diyarbakır Valiliği, Kurban Bayramı boyunca vatandaşların huzur ve güven içinde bayram geçirmesi için 15 bin 960 güvenlik personelinin görev yapacağını, ayrıca sağlık ve trafik tedbirlerinin artırıldığını duyurdu.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamda, "Kurban Bayramı süresince vatandaşlarımızın bayramı huzur, güven ve sevinç içerisinde geçirebilmesi amacıyla güvenlik, ulaşım ve sağlık hizmetleri başta olmak üzere tüm kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için Valiliğimizce gerekli tedbirler alınmıştır. Bayram boyunca ilgili kurumlarımız koordinasyon içerisinde görev yapacak, vatandaşlarımızın güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması için kapsamlı çalışmalar yürütülecektir. Bu kapsamda bayram boyunca Emniyet Müdürlüğümüzün görev alanında trafik ekipleri, asayiş timleri, yaya devriyeler ve yunus ekiplerinden müteşekkil, helikopter ve dronlarla da desteklenecek toplam 5 bin 767 personel görev alacaktır. Jandarma sorumluluk bölgesinde ise bayram boyunca 118 noktada toplam 13 bin 193 personel, 1 İHA, 144 dron ve çok sayıda asayiş, komando ve uygulama timi görev başında olacaktır. Şehir giriş-çıkışları ve ana güzergahlarda denetimler artırılarak trafik güvenliği en üst seviyede sağlanacaktır. Bin 620 sağlık personeli ve 119 ambulans ile acil sağlık hizmetleri 7 gün 24 saat vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır. Bayram sevincimizi güven ve huzur ortamında hep birlikte yaşayabilmek adına tüm vatandaşlarımızdan trafik kuralları başta olmak üzere alınan tedbirlere hassasiyetle uymalarını önemle rica ediyoruz" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
