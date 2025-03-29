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Diyarbakır'da Bayram Trafiği Yoğunluğu

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Diyarbakır'da bayram arifesinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik polisleri yolları açmak için yoğun çaba harcıyor. Sürücüler alternatif güzergahlar kullanmaya ve toplu taşıma tercih etmeye davet ediliyor.

Diyarbakır'da bayram trafiği

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bayram arifesinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Araçların uzun kuyruklar oluşturduğu bölgelerde trafik polisleri, yolları açmak için yoğun çaba sarf ediyor. Özellikle Mardin Kapı, Dağkapı, Suriçi bölgesi ve ana caddelerde trafik yoğunluğu yaşandı. Bayram alışverişi için hareketliliğin arttığı şehirde, sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmesi uyarısı yapılırken, vatandaşlar toplu taşıma kullanımına özen göstermeye çağrıldı. Trafik polislerinin yönlendirmesi ile trafik bir nebze olsa rahatladı. Vatandaşlarda araçlarından inerek trafiği açmak için çaba gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ KAYA - 3.Sayfa
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