Diyarbakır'da jandarma ekipleri Kurban Bayramı öncesi trafik uygulaması yaptı

Diyarbakır'da jandarma ekipleri, Kurban Bayramı öncesi trafik güvenliğini artırmak için dron destekli denetim yaptı. Sürücülere emniyet kemeri, hız ve alkol konularında bilgilendirme yapılırken, otobüs terminalinde sivil personelle de denetim gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince Kurban Bayramı öncesi trafik uygulaması yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, bayram öncesinde vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla trafik denetimleri yapıldı. Kent genelindeki jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan yol kontrol noktaları ile kritik güzergahlarda gerçekleştirilen denetimlerde, çok sayıda personel görev aldı.

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Pirinçlik Jandarma Karakolu mevkisindeki denetimlerde, dron desteğiyle hız, şerit ve diğer trafik kuralı ihlalleri tespiti için faaliyet gerçekleştirildi. Araç sürücülerine emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanılmaması, hız sınırlarına uyulması ile alkol ve uyuşturucu kullanımının trafik güvenliği üzerindeki etkilerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Denetimler kapsamında Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden hareket eden yolcu otobüsüne binen sivil personel de sürücü ve yolcuların trafik kurallarına uyup uymadığını denetledi.

Sürücü ve yolcuların bayramını kutlayan ekipler, onlara bayram şekeri ile bilgilendirici broşür dağıttı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
